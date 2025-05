Quando si gioca Sinner-Lehecka al Roland Garros: programma, tv, precedenti

Sabato 31 maggio tornerà in campo, nel match valido il terzo turno del tabellone principale di singolare maschile del Roland Garros 2025 di tennis, il numero 1 del seeding e del mondo, l’azzurro Jannik Sinner, che affronterà il ceco Jiri Lehecka.

L’ordine di gioco di sabato 31 verrà rilasciato domani pomeriggio, dunque al momento non si conoscono l’orario ed il campo di gioco del match. Si tratterà del terzo incontro tra i due sul circuito maggiore, con l’azzurro vittorioso in entrambi i precedenti, giocati nel 2024 sul cemento, nei quarti sia ad Indian Wells che a Pechino.

Il match tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka del Roland Garros sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, inoltre sarà prevista la diretta streaming su discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2025

Sabato 31 maggio – Campo ed orario da definire

Jannik Sinner (Italia, 1) – Jiri Lehecka (Cechia) – Diretta su Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

