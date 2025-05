Quando si gioca Sinner-Cerundolo: orario, programma, tv, streaming. C’è una sorpresa

Tornerà in campo già martedì 13 maggio il numero 1 del seeding e del mondo, Jannik Sinner, per il match valido per gli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Roma: l’azzurro sarà opposto all’argentino Francisco Cerundolo, numero 17 del seeding.

Il match sarà il terzo di giornata dalle ore 11.00 sul Campo Centrale, ma si giocherà non prima delle ore 15.00. Nei 4 precedenti sono arrivate due vittorie per parte, con l’argentino che però si impose a Roma nel 2023 proprio negli ottavi di finale.

Il match tra Jannik Sinner e Francisco Cerundolo, del torneo ATP Masters 1000 di Roma, sarà trasmesso in diretta tv su Rai 1 HD, Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno, inoltre sarà prevista la diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ATP ROMA 2025

Martedì 13 maggio – Campo Centrale

Dalle ore 11.00

Karen Khachanov (Russia, 23)-Carlos Alcaraz (Spagna, 3)

Non prima delle ore 13.00

Jasmine Paolini (Italia, 6)-Diana Shnaider (Russia, 13)

Terzo match dalle ore 11.00, non prima delle ore 15.00

Jannik Sinner (Italia, 1)-Francisco Cerundolo (Argentina, 17) – Diretta tv su Rai 1 HD, Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno

PROGRAMMA ATP ROMA 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1 HD, Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.