Quando si gioca Musetti-Alcaraz, ATP Roma 2025: orario, programma, tv, streaming

Lorenzo Musetti è approdato in semifinale agli Internazionali d’Italia 2025 di tennis: l’avversario dell’azzurro nella parte bassa del tabellone sarà lo spagnolo Carlos Alcaraz, che è in vantaggio per 4-1 nei precedenti, mentre sulla terra battuta outdoor lo spagnolo guida per 2-1.

Non è stato ancora rilasciato l’ordine di gioco di venerdì 16 maggio, giorno in cui sono previste entrambe le semifinali maschili: la possibile presenza di Jannik Sinner nella seconda semifinale non consente al momento di dire quale sarà il match che sarà trasmesso dalla RAI.

Il match tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz, del torneo ATP Masters 1000 di Roma, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno (al momento non è dato sapere se ci sarà trasmissione in chiaro del match), inoltre sarà prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV (al momento non è dato sapere se ci sarà trasmissione gratuita del match), infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ATP ROMA 2025

Venerdì 16 maggio – Ordine di gioco da stabilire

Orario e campo da definire

PROGRAMMA ATP ROMA 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

