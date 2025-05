Quando MotoGP e F1 oggi (23 maggio): orari prove libere, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi venerdì 23 maggio inizia l’intenso weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine settimana memorabile. A Montecarlo andranno in scena le prove libere del GP di Monaco per quanto riguarda la F1, a Silverstone spazio alle prove del GP di Gran Bretagna per la MotoGP.

Si preannuncia grande spettacolo sui due circuiti, dove si inizieranno a delineare i primi valori in vista del weekend che prevede le varie gare. Spazio a due sessioni di prove libere per la F1 e alle prove libere e pre-qualifiche per la MotoGP, che determineranno gli ammessi direttamente al Q2 delle qualifiche di sabato.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, delle prove libere e delle qualifiche di F1 e MotoGP in programma venerdì 23 maggio. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e NOW, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO F1 E MOTOGP OGGI

Venerdì 23 maggio

11.00-11.35 Moto3, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

11.50-12.30 Moto2, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

12.45-13.30 MotoGP, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

13.30-14.30 F1, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K

15.15-15.50 Moto3, prove – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

16.05-16.45 Moto2, prove – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

17.00-18.00 F1, prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport F1, Sky Sport 4K

17.00-18.00 MotoGP, prove – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

F1 E MOTOGP OGGI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

F1

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport 4K (canale 213) per le prove libere 1, per gli abbonati; Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport 4K (canale 213) per le prove libere 2, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Non sono previste dirette, differite, repliche in chiaro su TV8.

MOTOGP

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (canale 208), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport per la MotoGP.

Non sono previste dirette, differite, repliche in chiaro su TV8.