Sinner-Paul si vedrà sulla RAI? Orario semifinale, programma ATP Roma, streaming

Jannik Sinner ha travolto Casper Ruud nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia, imponendosi con lo schiacciante punteggio di 6-0, 6-1 in un’ora e quattro minuti di gioco. Il numero 1 del mondo ha dominato contro il norvegese, liquidando il numero 7 del ranking ATP con assoluta disinvoltura: ci si aspettava grande battaglia e invece il fuoriclasse altoatesino ha offerto una prestazione di assoluta caratura tecnica, meritandosi così la qualificazione alle semifinali.

Il nostro portacolori non ha praticamente fatto giocare il talentuoso scandinavo, che era in grande forma fisica e che un paio di settimane fa aveva vinto il Masters 1000 di Roma. L’azzurro prosegue così la propria cavalcata sulla terra rossa del Foro Italico di Roma e in semifinale se la dovrà vedere con lo statunitense Tommy Paul, numero 12 della graduatoria internazionale che si sta rivelando come la grande sorpresa della manifestazione nella Capitale.

L’appuntamento con la semifinale è per venerdì 16 maggio: sarà il quarto incontro a partire dalle ore 13.30 e non inizierà prima delle ore 20.30 sul Campo Centrale. Il programma di giornata sarà aperto dalla semifinale del doppio femminile tra Sara Errani/Jasmine Paolini e Maria Andreeva/Diana Shnaider. A seguire (non prima delle ore 15.30) andrà in scena la semifinale maschile tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz, poi toccherà alla semifinale di doppio femminile: non prima delle ore 19.00 si sfideranno Kudermetova/Mertens e Hunter/Perez.

Sinner conduce per 3-1 nei precedenti con Tommy Paul, l’ultimo risale agli ottavi di finale degli US Open 2024. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Paul, semifinale degli Internazionali d’Italia. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-PAUL, SEMIFINALE ATP ROMA

Venerdì 16 maggio

Quarto match dalle ore 13.30 e non prima delle ore 20.30 Jannik Sinner vs Tommy Paul – Diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

Il programma di giornata prevede: Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider (ore 13.30), Musetti-Alcaraz (non prima delle ore 15.30), Kudermetova/Mertens-Hunter/Perez (non prima delle ore 19.00), Sinner/Ruud-Paul (non prima delle ore 20.30).

PROGRAMMA SINNER-PAUL: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.