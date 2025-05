Quando la prossima gara di MotoGP? GP Gran Bretagna 2025: programma, orari, tv, streaming

La MotoGP osserverà una settimana di pausa. Il prossimo appuntamento del Mondiale 2025 è difatti programmato dal 23 al 25 maggio a Silverstone. La settima tappa della stagione sarà il Gran Premio di Gran Bretagna, decisamente anticipato rispetto alle abitudini. Dal 2013 in poi si è sempre corso in piena estate, mentre quest’anno vi si fa tappa in primavera.

Viene da chiedersi se lo spostamento della gara potrà generare scompensi legati alle condizioni. Non tanto per quanto riguarda il meteo (figuriamoci, in Inghilterra la variabilità è perenne, qualunque sia il momento dell’anno). L’incognita è legata alle temperature, alla radiazione solare e all’aderenza sul particolare asfalto steso sul tracciato.

Silverstone è la pista più lunga del Mondiale, un giro misura ben 5.900 metri. Nel 2024, Enea Bastianini (Ducati) fece doppietta, imponendosi sia nella Sprint che nella gara di MotoGP. Per quanto concerne le classi formative, affermazioni di Jake Dixon (Moto2) e Ivan Ortolà (Moto3). Dunque, come seguire in TV il Gran Premio di Gran Bretagna?

MOTOGP – PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA 2025

VENERDÌ 23 MAGGIO (ORARI ITALIANI)

Ore 11.00-11.35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 11.50-12.30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 12.45-13.30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 15.15-15.50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 16.05-16.45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 17.00-18.00, MotoGP, Pre-Qualifiche

SABATO 24 MAGGIO (ORARI ITALIANI)

Ore 10.40-11.10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 11.25-11.55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 12.10-12.40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 12.50-13.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 13.15-13.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 14.50-15.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 15.15-15.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 15.45-16.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 16.10-16.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 17.00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 25 MAGGIO (ORARI ITALIANI)

Ore 10.40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 13.15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 14.00, GRAN PREMIO MOTOGP

Ore 15.30, GRAN PREMIO MOTO3

MOTOGP – PALINSESTO GP GRAN BRETAGNA 2025 IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Il Gran Premio della domenica sarà altresì proposto in chiaro. L’appuntamento britannico è infatti uno dei sei per i quali, in questo 2025, è stata decisa la trasmissione gratis in diretta.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del Gran Premo di Gran Bretagna. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento britannico potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Gran Bretagna, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.