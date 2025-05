Quando la prossima gara di MotoGP? GP Aragon 2025: programma, orari, tv

Dopo aver fatto tappa a Silverstone, la MotoGP osserverà una settimana di pausa. Il prossimo appuntamento del Mondiale 2025 sarà il Gran Premio di Aragona, programmato dal 6 all’8 giugno ad Alcañiz. Se qualcuno è confuso, non si allarmi! L’evento ha cambiato collocazione ed è stato ampiamente anticipato rispetto alle abitudini, che lo vedevano posto nella seconda metà della stagione (generalmente a settembre).

Il contesto in cui si andrà a gareggiare è particolare; definiamolo pure surreale. Si corre “in mezzo al nulla”, nel pieno entroterra iberico, in una zona lontana da qualsiasi aggregato urbano di dimensioni rilevanti. La citata Alcañiz altro non è che una cittadina di meno di 15.000 abitanti e il capoluogo dell’Aragona, Saragozza, è situato circa 100 km a nord-ovest.

Nel 2024 si impose Marc Marquez, tornato a primeggiare in una delle sue roccaforti (si contano 6 successi per El Trueno de Cervera, di cui quattro consecutivi fra il 2016 e il 2019), davanti a Jorge Martin e Pedro Acosta. Curiosamente, il podio della Sprint fu analogo a quello del Gran Premio domenicale. In Moto2 trionfò Jake Dixon, mentre in Moto3 vinse José Antonio Rueda. Detto questo, come seguire in TV il Gran Premio di Aragona?

MOTOGP – PROGRAMMA GP ARAGONA 2025

VENERDÌ 6 GIUGNO (ORARI ITALIANI)

Ore 09:00-09:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 09:50-10:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 10:45-11:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 13:15-13:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 14:05-14:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 15:00-16:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

SABATO 7 GIUGNO (ORARI ITALIANI)

Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:50-13:05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:15-13:30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:45-14:00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:10-14:25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 8 GIUGNO (ORARI ITALIANI)

Ore 09:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 11:00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 12:15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP

MOTOGP – PALINSESTO GP ARAGONA 2025 IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Il Gran Premio della domenica sarà invece proposto solo in differita. Non ci sarà modo di seguire prove libere e warm-up.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del Gran Premo di Aragona. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento aragonese potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Aragona, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.