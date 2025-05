Quando la prossima gara di F1? GP Spagna 2025: programma, orari, tv

Il Mondiale di Formula Uno prosegue indefesso la propria marcia, poiché non vi sarà alcuna pausa tra l’ottavo e il nono appuntamento stagionale. Archiviata Montecarlo, settimana prossima si disputerà il Gran Premio di Spagna. L’evento, che andrà in scena nel weekend a cavallo di maggio e giugno, potrebbe però essere l’ultimo a disputarsi al Montmelò.

Dal 2026 è infatti previsto il trasloco della gara iberica a Madrid, dove si correrà in un tracciato urbano. Ciò non implica necessariamente l’uscita dal calendario di Barcellona, che potrebbe continuare a ospitare un GP sotto altra denominazione. Magari non tutti gli anni, ma a rotazione con altri contesti.

In un certo senso, finisce un’epoca. Il Montmelò fu edificato tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90, ponendo un nuovo standard per tutti gli autodromi. Oltre alla sua modernità (le vie di fuga, per l’epoca, erano enormi) colpì per la sua completezza. Non per caso, divenne uno dei contesti più utilizzati per effettuare test, facendo nascere il broccardo “l’auto competitiva a Barcellona, è competitiva ovunque”. Come seguire la corsa spagnola in TV?

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Spagna.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara del Montmelò. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento spagnolo potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Spagna dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

F1 – PROGRAMMA GP SPAGNA 2025

VENERDÌ 30 MAGGIO (ORARI ITALIANI)

Ore 13:30-14:30, Prove libere 1

Ore 17:00-18:00, Prove libere 2

SABATO 31 MAGGIO (ORARI ITALIANI)

Ore 12:30-13:30, Prove libere 3

Ore 16:00-17:00, Qualifiche

DOMENICA 1 GIUGNO (ORARIO ITALIANO)

Ore 15:00, GARA