Quando la prossima gara di F1? GP Monaco 2025: programma, orari, tv, streaming

Nessuna pausa per il Mondiale di Formula Uno, che anzi vive una delle fasi più intense della sua stagione. Si è difatti nel pieno di un trittico in area mediterranea. Settimana prossima si gareggerà proprio sulle coste del Mare Nostrum, poiché il weekend del 23-25 maggio sarà dedicato al Gran Premio del Principato di Monaco.

D’accordo, è un contesto anacronistico e i sorpassi sono praticamente impossibili, soprattutto con le attuali monoposto in formato XL. Però Montecarlo resta Montecarlo, l’essenza stessa del glamour che circonda la Formula 1. L’evento appare peraltro quasi immune al trascorrere del tempo, poiché ha un’atmosfera unica e inimitabile.

Gli yacht ancorati a fianco della pista, il tunnel, gli impietosi guard rail, i VIP assiepati sulle balconate, le gru sempre pronte a sgombrare le vetture che malauguratamente dovessero fermarsi o impattare contro le barriere sono autentiche istituzioni della F1. Potrà piacere o meno, ma se non ci fosse Montecarlo, il Circus perderebbe parte di sé stesso. Detto questo, come seguire la corsa monegasca in TV?

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Monaco.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara del Principato. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento monegasco potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara in differita, al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Montecarlo dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

F1 – PROGRAMMA GP MONACO 2025

VENERDÌ 23 MAGGIO (ORARI ITALIANI)

Ore 13.30-14.30, Prove libere 1

Ore 17.00-18.00, Prove libere 2

SABATO 24 MAGGIO (ORARI ITALIANI)

Ore 12.30-13.30, Prove libere 3

Ore 16.00, Qualifiche

DOMENICA 25 MAGGIO (ORARIO ITALIANO)

Ore 15.00, GARA