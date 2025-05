Quando la MotoGP domani in tv, GP Gran Bretagna 2025: orari warm-up e gara

Mentre siamo nel bel mezzo del sabato del Gran Premio di Gran Bretagna, settimo appuntamento della stagione, è meglio già pensare a quello che vivremo domani, ovvero la giornata clou del weekend nel Northamptonshire. Il tracciato di Silverstone si prepara per una domenica di capitale importanza per l’intera stagione nelle tre categorie dato che vivremo le tre gare..

Attenzione agli orari delle gare ! Vista la concomitanza con la Formula Uno, e l’ora di differenza per il fuso orario, cambierà tutto. Si inizierà alle ore 12.15 italiane (le ore 11.15 locali) con la Moto2, quindi alle canoniche ore 14.00 scatterà la gara della classe regina, mentre la Moto3 prenderà il via alle ore 15.30.

Come seguire l’evento in tv? La domenica del Gran Premio di Gran Bretagna sarà in diretta esclusiva su Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport MotoGP (208) mentre Sky Sport 1 (201) proporrà le gare di MotoGP e Moto2. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 dgt) trasmetterà in diretta le tre gare. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA 2025 MOTOMONDIALE (orari italiani)

Venerdì 23 maggio

Ore 11.00-11.35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 11.50-12.30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 12.45-13.30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 15.15-15.50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 16.05-16.45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 17.00-18.00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Sabato 24 maggio

Ore 10.40-11.10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 11.25-11.55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 12.10-12.40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 12.50-13.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 13.15-13.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 14.50-15.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 15.15-15.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 15.45-16.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 16.10-16.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 17.00, MotoGP, SPRINT

Domenica 25 maggio

Ore 10.40, Warm-up

Ore 13.15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 14.00, GRAN PREMIO MOTOGP

Ore 15.30, GRAN PREMIO MOTO3