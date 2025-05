Quando la MotoGP domani in tv, GP Gran Bretagna 2025: orari qualifiche e Sprint

Domani si entrerà ufficialmente nel vivo del fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, settimo appuntamento della stagione. Il tracciato di Silverstone dopo le pre-qualifiche di ieri, si prepara per un’altra giornata di capitale importanza. Dopo le FP2, infatti, vedremo le qualifiche delle 3 classi più, ovviamente, il piatto forse di questo sabato ovvero la Sprint Race della classe regina.

Quale sarà il programma di domani? Si inizierà alle ore 10.40 con la FP2 della Moto3, quindi alle ore 11.25 toccherà alla Moto2, prima della MotoGP alle ore 12.10. Dopodiché la classe regina inizierà a fare sul serio con le qualifiche delle ore 12.50. La Moto3 penserà ai cronometri alle ore 14.50, mentre la classe mediana alle ore 15.45. La Sprint Race della MotoGP, invece, andrà in scena alle ore 17.00 italiane.

Come arriviamo all’evento? Nella classe regina, dopo la vittoria nella Sprint Race di Le Mans e il secondo posto nella gara “pazza” della domenica, comanda Marc Marquez con 171 punti contro i 149 del fratello Alex, mentre Pecco Bagnaia dopo il “buco nero” francese rimane fermo a 120. Passando alla Moto2 al comando c’è un lanciatissimo Manuel Gonzalez con 111 punti contro i 95 di Aron Canet ed i 77 di Jake Dixon sempre più insidiato da Barry Baltus con 73. Passando alla classe più leggera c’è la fuga di José Antonio Rueda con 116 punti contro gli 87 di Angel Piqueras ed i 77 di Joel Kelso.

Come seguire l’evento in tv? Il weekend del GP di Gran Bretagna sarà in diretta esclusiva su Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport MotoGP (208), mentre Sky Sport 1 (201) proporrà le fasi clou del fine settimana. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 dgt) trasmetterà in diretta le qualifiche delle tre classi, la Sprint Race e le gare domenicali. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione della MotoGP, più le gare di Moto2 e Moto3.

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA 2025 MOTOMONDIALE (orari italiani)

Sabato 24 maggio

Ore 10.40-11.10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 11.25-11.55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 12.10-12.40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 12.50-13.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 13.15-13.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 14.50-15.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 15.15-15.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 15.45-16.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 16.10-16.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 17.00, MotoGP, SPRINT

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) ogni sessione. Sky Sport 1 (201) Sprint Race MotoGP. TV8 in chiaro qualifiche e Sprint Race

Diretta streaming: NOW e SkyGO

Diretta scritta: OA Sport