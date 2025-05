Quando la finale di Perugia in Champions League di volley 2025? Orario, avversaria, tv, streaming

Perugia giocherà la finale della Champions League 2025 di volley maschile, che andrà in scena domenica 18 maggio (ore 20.05) alla Atlas Arena di Lodz (Polonia). I Block Devils sono riusciti a sconfiggere i turchi dell’Halkbank Ankara con un netto 3-0 in una semifinale particolarmente tirata e si sono così meritati il diritto di disputare l’atto conclusivo della massima competizione europea, sperando di succedere a Trento nell’albo d’oro.

I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti se la dovranno vedere contro la vincitrice del derby polacco tra JSW Jastrzebski Wegiel e Aluron CMC Warta Zawiercie in programma sabato 17 maggio (ore 14.45). I rossoneri saranno dunque chiamati a fronteggiare una compagine di casa e dovranno gettare il cuore oltre l’ostacolo se vorranno alzare al cielo la Coppa dopo l’assalto sfumato nel 2017 alle spalle della corazzata russa chiamata Zenit Kazan.

Simone Giannelli e compagni hanno tutte le carte in regola per conquistare l’ambito trofeo continentale, ma dovranno prestare la massima attenzione agli avversari forti di individualità di rilievo della pallavolo polacca e sostenuti dal pubblico di casa. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della finale della Champions League di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO LA FINALE DI PERUGIA IN CHAMPIONS LEAGUE

Domenica 18 maggio, ore 20.05.

CHI SARÀ L’AVVERSARIA DI PERUGIA NELLA FINALE DI CHAMPION LEAGUE

La vincitrice del derby polacco tra JSW Jastrzebski Wegiel e Aluron CMC Warta Zawiercie. L’incontro si giocherà sempre a Lodz alle ore 14.45 di sabato 17 maggio.

PROGRAMMA FINALE CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Euro Volley Tv, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.