Quando la finale di Jasmine Paolini a Roma: programma, orario, tv, avversaria

Jasmine Paolini si è qualificata alla finale degli Internazionali d’Italia. La numero 5 del mondo è riuscita a sconfiggere la statunitense Peyton Stearns in due set e ha così staccato il biglietto per l’atto conclusivo del torneo WTA 1000 che si sta disputando sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. La tennista toscana era la grande favorita della vigilia contro la numero 42 del ranking WTA, ma è stata brava a gestire la situazione, ha rimontato nel primo set e si è imposta con il punteggio di 7-5, 6-1.

Dopo aver disputato la finale in due tornei dello Slalom nella passata stagione (Roland Garros e Wimbledon) e aver conquistato la medaglia d’oro in doppio alle Olimpiadi di Parigi 2024, l’azzurra vuole coronare un sogno di fronte al proprio pubblico. Un’italiana non raggiungeva l’atto conclusivo nella Città Eterna da undici anni: era il 2011 quando Sara Errani, sua compagna di doppio, dovette arrendersi a Serena Williams anche a causa di un problema fisico.

Jasmine Paolini affronterà la vincente del confronto tra la cinese Qinwen Zheng e la statunitense Coco Gauff: si preannuncia una sfida titanica, ma la nostra portacolori ha tutte le carte in regola per alzare al cielo il trofeo. L’appuntamento è per sabato 17 maggio alle ore 17.00. La partita sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Supertennis e sui canali Rai (rete esatta da definire); in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Tennis; in diretta live testuale su supertennis.tv, Rai Play, Sky Go, NOW, SuperTenniX; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO GIOCA JASMINE PAOLINI LA FINALE A ROMA

Sabato 17 maggio, ore 17.00.

PROGRAMMA FINALE WTA ROMA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro; canali Rai (rete esatta da definire), gratis e in chiaro; Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: supertennis.tv e Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.