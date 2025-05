Quando la finale di Errani/Paolini, Internazionali d’Italia 2025: orario, programma, tv, avversarie

Culminerà domenica 18 maggio la difesa del titolo di doppio femminile agli Internazionali d’Italia 2025 di tennis da parte di Sara Errani e Jasmine Paolini: nella finale del torneo WTA 1000 di Roma la coppia numero 3 del seeding sarà opposta al duo che vincerà il match tra Kudermetova/Mertens ed Hunter/Perez.

La finale di doppio femminile con Errani/Paolini sarà in programma sul Campo Centrale e si giocherà nella sessione diurna, che inizierà alle ore 12.00, e che comprenderà anche la finale di singolare maschile e la finale di doppio maschile: non è stato ancora comunicato l’orario della finale di doppio femminile.

Il match con Errani/Paolini, finale del torneo di doppio del WTA 1000 di Roma, sarà trasmesso in diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno, inoltre sarà prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW e SuperTenniX, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO WTA ROMA 2025

Domenica 18 maggio – Campo Centrale

Sessione diurna dalle ore 12.00 con finale singolare ATP, finale doppio ATP, finale doppio WTA

Orario da comunicare

Sara Errani/Jasmine Paolini (Italia, 3) – vincente Kudermetova/Mertens-Hunter/Perez – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno

PROGRAMMA WTA ROMA 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e SuperTenniX.

Diretta Live testuale: OA Sport.