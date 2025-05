Quando la F1 domani in tv, GP Monaco 2025: orario gara, diretta Sky, differita TV8

Domani si disputerà il Gran Premio di Monaco 2025, valevole come ottavo appuntamento della stagione per il Mondiale di Formula Uno. L’iconico circuito cittadino del Principato ospita la seconda tappa europea dell’anno dopo Imola, con il triple-header che si concluderà tra una settimana (30 maggio-1 giugno) a Barcellona con il GP di Spagna.

Osservato speciale il padrone di casa monegasco Charles Leclerc, che sogna di bissare il trionfo di un anno fa con la Ferrari per ritrovare il sorriso dopo un avvio di campionato molto negativo a causa dello scarso rendimento della SF-25. La Scuderia di Maranello proverà a giocarsi qualcosa di importante anche con Lewis Hamilton, ma i favoriti della vigilia restano i piloti della McLaren, con Oscar Piastri e Lando Norris che dovranno comunque fare attenzione alle Rosse e alla Red Bull del solito Max Verstappen. Da segnalare un’importante novità regolamentare introdotta eccezionalmente per la gara di domani, in cui tutti saranno obbligati ad effettuare almeno due pit-stop.

Il Gran Premio di Monaco verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e NOW. Su TV8 sarà inoltre possibile seguire in chiaro la corsa monegasca in differita alle ore 18.30. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP MONACO F1 2025

Domenica 25 maggio

Ore 15.00 Gara a Montecarlo (Principato di Monaco) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro la gara di Montecarlo alle 18.30.