Quando la F1 domani in tv, GP Monaco 2025: orari FP3 e qualifiche

Domani, sabato 24 maggio, l’iconico circuito cittadino di Montecarlo ospiterà la terza sessione di prove libere e le qualifiche del Gran Premio di Monaco 2025, ottavo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Tra le strade del Principato andrà in scena una spettacolare lotta per la pole position che avrà come di consueto un grande impatto sull’andamento della gara domenicale.

A Montecarlo i sorpassi in pista sono sostanzialmente impossibili, quindi partire davanti a tutti diventa un vantaggio enorme in ottica vittoria al netto di variabili legate al meteo e a Virtual Safety Car, Safety Car o bandiere rosse. Quest’anno è stata aggiunta però un’importante novità regolamentare per il GP monegasco, in cui sarà obbligatorio effettuare almeno due pit-stop.

Le qualifiche della F1 a Montecarlo verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. Su TV8 sarà inoltre possibile seguire le prove ufficiali monegasche in chiaro e in differita alle ore 18.30. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO QUALIFICHE GP MONACO F1 2025

Sabato 24 maggio

Ore 12.30 Prove libere 3 a Montecarlo – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 16.00 Qualifiche a Montecarlo – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP MONACO F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro le qualifiche di Montecarlo alle 18.30.