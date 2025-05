Quando gioca Sinner la prossima partita a Roma: programma, avversario, tv

Tornerà in campo lunedì 12 maggio il numero 1 del seeding e del mondo, Jannik Sinner, per il match valido per il terzo turno del tabellone di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Roma: l’azzurro sarà opposto al lucky loser neerlandese Jesper de Jong.

L’ordine di gioco di lunedì 12 maggio verrà rilasciato nel pomeriggio di domani, domenica 11: quello tra l’azzurro ed il neerlandese sarà il secondo incrocio sul circuito maggiore. L’unico precedente tra i due risale agli Australian Open 2024, quando Sinner si impose nel secondo turno con un triplice 6-2.

Il match tra Jannik Sinner ed il lucky loser neerlandese Jesper de Jong, del torneo ATP Masters 1000 di Roma, sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno, inoltre sarà prevista la diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ATP ROMA 2025

Lunedì 12 maggio – Ordine di gioco da rilasciare

Campo ed orario da definire

Jannik Sinner (Italia, 1)-Jesper de Jong (Paesi Bassi, LL) – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno

PROGRAMMA ATP ROMA 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.