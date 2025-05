Quando gioca Sinner al Roland Garros turno per turno: gli appuntamenti e le date da segnare

Jannik Sinner, numero 1 del tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2025 di tennis, oggi, lunedì 26 maggio, farà il proprio esordio nel secondo torneo stagionale dello Slam: la parte alta del main draw nei prossimi turni giocherà un giorno dopo quella bassa.

Per via della suddivisione scelta dagli organizzatori, Sinner giovedì 29 maggio disputerà il secondo turno e sabato 31 giocherà il terzo. Per l’azzurro ottavi lunedì 2 giugno, quarti mercoledì 4, semifinali venerdì 6 (giocherebbe la seconda, non prima delle 19.00) e finale domenica 8 giugno (non prima delle 15.00).

Jannik Sinner, che quest’oggi inizierà il proprio cammino contro il transalpino Arthur Rinderknech, presidia la parte alta del tabellone, e sul suo cammino potrebbero finire il tedesco Alexander Zverev (in semifinale), Jack Draper (ai quarti), Arthur Fils (agli ottavi), ed Alejandro Davidovich Fokina (al terzo turno).

IL CALENDARIO DI JANNIK SINNER

Lunedì 26 maggio – Primo turno

Giovedì 29 maggio – Secondo turno

Sabato 31 maggio – Terzo turno

Lunedì 2 giugno – Quarto turno

Mercoledì 4 giugno – Quarti di finale

Venerdì 6 giugno – (Non prima delle 19.00) Seconda semifinale

Domenica 8 giugno – (Non prima delle 15.00) Finale