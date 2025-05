Quando gioca Sinner al Roland Garros? Tre possibili opzioni per il primo turno

Il Roland Garros 2025 di tennis inizierà domenica 25 maggio: il primo turno dei tabelloni di singolare maschile e femminile vedrà andare in scena 128 incontri nel complesso, 64 per torneo, che saranno suddivisi, visto l’elevato numero, in tre giornate.

I sessantaquattresimi di singolare, infatti, saranno spalmati da domenica 25 a martedì 27 maggio, e, dato che sono ancora in corso le qualificazioni, non è stata ancora comunicata la suddivisione dei match in ciascuna delle tre giornate in questione.

Non si sa, al momento, se Jannik Sinner esordirà domenica, lunedì o martedì, mentre a seconda della suddivisione scelta dagli organizzatori il 28 o 29 maggio disputerà il secondo turno ed il 30 o il 31 giocherà il terzo. Per l’azzurro ottavi l’1 o il 2 giugno, quarti il 3 o il 4, semifinali il 6 e finale l’8 giugno.

Jannik Sinner , che inizierà il proprio cammino contro il transalpino Arthur Rinderknech, presidia la parte alta del tabellone, e sul suo cammino potrebbero finire il tedesco Alexander Zverev (in semifinale), Jack Draper (ai quarti), Arthur Fils (agli ottavi), ed Alejandro Davidovich Fokina (al terzo turno).