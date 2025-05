Quando gioca l’Italia le qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026: orari Norvegia e Moldavia, programma, tv

L’Italia, dopo aver perso nei quarti di finale della Nations League 2025 di calcio nel doppio confronto con la Germania, inizierà il proprio cammino nelle qualificazioni ai Mondiali: gli azzurri sono finiti nel girone con Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia.

Nella terza giornata del Gruppo I l’Italia inizierà il proprio cammino in Norvegia, ad Oslo, venerdì 6 giugno, mentre affronterà nel quarto turno la Moldavia in casa a Reggio Emilia lunedì 9 giugno: in entrambi i casi i match inizieranno alle ore 20.45. Gli azzurri hanno osservato già i due turni di riposo.

Gli incontri validi per le Qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio tra la Norvegia e l’Italia e tra gli azzurri e la Moldavia saranno trasmessi in diretta tv su Rai 1 HD, mentre la diretta streaming gratuita sarà affidata a Rai Play, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026

Venerdì 6 giugno – Oslo (Norvegia)

20.45 Norvegia – Italia – Diretta tv su Rai 1 HD

Lunedì 9 giugno – Reggio Emilia (Italia)

20.45 Italia – Moldavia – Diretta tv su Rai 1 HD

PROGRAMMA QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1 HD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.