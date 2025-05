Quando gioca l’Italia di volley femminile: orari amichevoli con Olanda, Turchia e Germania, dove vederle in tv

L’Italia si appresta a fare il proprio ritorno in campo per un trittico di amichevoli con cui prepararsi in vista dell’imminente fase preliminare della Nations League. La nostra Nazionale di volley femminile giocherà la AIA Aequilibrium Cup Women Elite, un quadrangolare che andrà in scena al PalaPanini di Modena dal 23 al 25 maggio: le azzurre esordiranno venerdì (ore 20.00) contro i Paesi Bassi, sabato (ore 20.00) affronteranno la Turchia e domenica (ore 17.00) se la dovranno vedere contro la Germania.

Il CT Julio Velasco ha convocato quindici giocatrici per questo appuntamento, che va seguito alle due amichevoli disputate di recente contro la Germania (vittoria a Novara e sconfitta a Milano). Sarà l’occasione per testare nuovi elementi come la palleggiatrice Carlotta Cambi, le bomber Giorgia Frosini e Adhuoljok John Majak Malual, le schiacciatrici Loveth Omoruyi e Alice Degradi, la centrale Matilde Munarini, il libero Eleonora Fersino.

Le Campionesse Olimpiche di riferimento torneranno in gruppo a breve, ma non saranno presenti in questa occasione: Ekaterina Antropova, Anna Danesi, Monica De Gennaro, Alessia Orro, Sarah Fahr, Paola Egonu e Myriam Sylla si stanno allenando a Milano e si faranno trovare pronte in vista della Nations League dopo la lunga stagione per club conclusa soltanto un paio di settimane fa con la finale di Champions League disputata tra Conegliano e Scandicci a Istanbul.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle amichevoli che la Nazionale Italiana di volley femminile a giocherà a Modena nel fine settimana del 23-25 maggio. Le sfide contro Paesi Bassi e Turchia saranno trasmesse in diretta tv su RaiSportHD, mentre l’incontro con la Germania sarà trasmesso in diretta streaming su Rai Play Sport 2; tutti gli incontri saranno in diretta streaming su Discovery+; tutte le partite potranno essere seguite in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO AMICHEVOLI ITALIA VOLLEY

Venerdì 23 maggio

Ore 20.00 Italia vs Paesi Bassi – Diretta tv su RaiSportHD

Sabato 24 maggio

Ore 20.00 Italia vs Turchia – Diretta tv su RaiSportHD

Domenica 25 maggio

Ore 17.00 Italia vs Germania – Diretta streaming su Rai Play Sport 2, Discovery+

PROGRAMMA AMICHEVOLI ITALIA VOLLEY: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD per le sfide contro Paesi Bassi e Turchia, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play Sport 2 per la sfida contro la Germania, gratis; Discovery+ per tutte le partite, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.