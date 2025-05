Quando gioca Jasmine Paolini la semifinale a Roma: orario, tv, avversaria, streaming

Jasmine Paolini ha sconfitto la russa Diana Shnaider con una fantastica rimonta e si è così qualificata alle semifinali degli Internazionali d’Italia. La tennista toscana ha avuto la meglio in una partita pazza: in vantaggio per 4-0 nel primo set, ha subito il ritorno della rivale e ha ceduto al tie-break; nella seconda frazione si è trovata sotto per 3-0 e 30-0, poi il match è stato interrotto per cinque minuti a causa della pioggia e alla ripresa ha infilato sei game consecutivi, trascinando la contesa al terzo parziale; nel decisivo set è andata sotto per 0-2 e ha poi firmato il grande ribaltone, meritandosi il passaggio del turno.

Jasmine Paolini se la dovrà ora vedere contro la vincente del confronto tra l’ucraina Elina Svitolina e la statunitense Peyton Stearns, quarto di finale che si giocherà nel tardo pomeriggio odierno (ammesso che la pioggia non complichi ulteriormente il programma). Un’italiana non raggiungeva la semifinale a Roma da undici anni: l’ultima a riuscirci fu Sara Errani, oggi presente nell’angolo di Jasmine Paolini, nell’ormai lontano 2014.

L’appuntamento con la semifinale sulla terra rossa del Foro Italico a Roma è per giovedì 15 maggio: una semifinale si disputerà nella sessione diurna (a partire dalle ore 13.00), l’altra nella sessione serale (a partire dalle ore 19.00). In entrambi i casi si giocherà sul Campo Centrale, in alternanza con i quarti di finale del singolare maschile.

QUANDO GIOCA JASMINE PAOLINI IN SEMIFINALE A ROMA

AVVERSARIA JASMINE PAOLINI IN SEMIFINALE A ROMA

La vincente del confronto tra l’ucraina Elina Svitolina e la statunitense Peyton Stearns.

PROGRAMMA SEMIIFNALE ROMA CON PAOLINI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro; canali Sky (palinsesto dettagliato da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.