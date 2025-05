Qualificazioni Roland Garros 2025: avanti Gigante e Arnaboldi, fuori Napolitano, la pioggia ferma tutti gli altri

Si chiude a metà pomeriggio, almeno per i campi che non sono il Court Suzanne Lenglen (dall’anno scorso incluso nel tabellone cadetto) la seconda giornata di qualificazioni al Roland Garros 2025. La pioggia, infatti, cade in grande quantità, come da previsioni, sul Bois de Boulogne e in generale sulla capitale francese. Diversi i match rinviati: tra questi quelli di quattro italiani.

Si tratta al maschile del solo Giulio Zeppieri contro l’americano Eliot Spizzirri, al maschile di tutte le nostre tre rappresentanti: Sara Errani, opposta alla tedesca Anna-Lena Friedsam, Lucrezia Stefanini, attesa dalla bielorussa Aliaksandra Sasnovich, e Nuria Brancaccio, che dovrà giocare domani con la slovena Veronika Erjavec.

Quanto a chi è effettivamente riuscito a chiudere in tempo oggi, è Matteo Gigante a prendersi un altro passo verso il tabellone principale. Sconfitto per 6-4 6-4 l’americano Zachary Svajda senza eccessivi rischi: ora ci sarà il danese Elmer Moller. Non deve neppure scendere in campo Andrea Arnaboldi a causa del forfait dell’americano Michael Mmoh: ancora da scoprire l’avversario del terzo turno.

Sconfitto, invece, Stefano Napolitano: per lui il ko arriva dopo un confronto particolarmente difficile da classificare nel senso logico. Il francese Kyrian Jacquet si impone per 6-3 2-6 6-0 e, dunque, toglie al biellese la possibilità di ritentare quella cavalcata fino al secondo turno trovata nel 2017.