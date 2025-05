Puppo verso il big match: “Rune è micidiale nei momenti di pericolo, ma vedo Musetti favorito”

Dario Puppo ha analizzato la sofferta vittoria del danese Holger Rune contro il francese Quentin Halys al terzo turno del Roland Garros durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Rune a un certo punto ha avuto un problema. Si è rivolto al suo angolo come se avesse problemi nel respirare, o magari problemi di allergia. Il danese ha rischiato di perdere con Halys. Stranamente Rune, che è molto lucido nei momenti di pericolo, non ha capito prima che non doveva strappare i colpi, senza forzare. Nei momenti in cui è spalle al muro, Rune è micidiale“.

Il telecronista di Eurosport ha poi proseguito: “Mi sono chiesto come questo Rune possa impensierire Musetti così tanto da batterlo?. Però è un giocatore che è lì, che è pronto per fare cose importanti. Ha meno fiducia rispetto a qualche anno fa, quando a Bercy sconfisse quattro top-10 di fila. Penso che arrivi meglio Musetti all’ottavo di finale“.

Passaggio anche sullo spagnolo Carlos Alcaraz, che ha faticato prima di spuntarla contro il bosniaco Dzumhur in quattro set, con un paragone con il danese: “Non ho mai avuto la sensazione che Alcaraz potesse andare a casa, mentre con Rune invece sì. Il danese va in campo ma non ha una strategia chiara e improvvisa. Rune si arrabbia, mentre prende l’asciugamano, e lo butta un paio di volte con rabbia. Uno spettatore in prima fila allunga la mano“.

L’esperto di tennis si è proiettato verso il confronto tra Lorenzo Musetti e Holger Rune: “Il danese un po’ cambiato, prima faceva un po’ troppo lo sbruffone, ma poteva permetterselo per la classifica che aveva, poi è stato un po’ ridimensionato da se stesso. Se gioca così con Musetti, penso che possa vincere uno o due set, a potrebbe anche giocare ad un altro livello“. Sul confronto tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka: “Se pensiamo a dove sia meglio affrontare Lehecka, forse la terra. Ha le caratteristiche per mettere in palla Sinner. Se è in buonissima giornata, il ceco potrebbe provare a far partita“.