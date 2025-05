Puppo: “Sinner mi ha fatto un’impressione diversa rispetto a Roma. In risposta sta sperimentando”

La seconda giornata del Roland Garros 2025 è andata in archivio con poche soddisfazioni per i colori azzurri, anche se il risultato più rilevante è sicuramente il successo al debutto di Jannik Sinner in tre set sul francese Arthur Rinderknech. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultimo appuntamento di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.

“Il bilancio italiano del day-2 non è buono. Cocciaretto è passata e questo è positivo, ma guardando gli aspetti negativi ho visto l’inizio della partita di Bronzetti ed il match è sempre stato in mano ad Alexandrova. Non mi era quasi mai capitato di vedere un giocatore lamentarsi così tanto come Darderi ieri, quasi come se non fosse pronto anche con l’incordatura giusta. Era nervoso e non aveva le giuste sensazioni“, dichiara Puppo.

“A mio modo di vedere Alcaraz è entrato benissimo nel torneo. A Roma nei primi turni non mi aveva così convinto. Qui invece, siccome si erano già affrontati a Umago tre anni fa con Zeppieri che aveva vinto un set, conosceva le caratteristiche del suo avversario e non ha avuto nessun passaggio a vuoto. È stato veramente bravo e questo è molto positivo per lui. Sottovalutare il match di Zeppieri è sbagliato, perché più di così non poteva fare onestamente“, prosegue il giornalista di Eurosport.

Sulle prospettive di Sinner a Parigi: “Sembra che sia un po’ cambiata la sua posizione in risposta, sta sperimentando. Il prossimo turno con Gasquet non rappresenta una difficoltà. Non sono neanche così preoccupato da Fils, che quest’anno ha avuto una costanza di rendimento pazzesca per cui bisogna rispettarlo, però è un giocatore abbastanza completo che rischia di giocare contro Sinner la partita in modo sbagliato contro uno che è più forte di te in quello che sai fare bene. Questa è la mia perplessità. Davidovich non lo vedo così pericoloso in questo momento“.

“A me ha dato un’impressione molto diversa rispetto a Roma, nonostante giocasse in un contesto sfavorevole almeno in alcuni momenti. Io l’ho visto proprio tranquillo, come se non venisse da un torneo solo alle spalle. È veramente interessante questa sfida a distanza con Alcaraz, perché vincendo il torneo si profilerebbero delle situazioni importanti per entrambi“, le sue sensazioni sul debutto del numero 1 al mondo.