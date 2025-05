Puppo sincero: “Alcaraz superiore a Sinner sulla terra. Non vedo chi possa batterlo al Roland Garros”

Le prime quattro giornate del Roland Garros 2025 hanno riservato diversi colpi di scena più o meno clamorosi, come l’eliminazione nel singolare maschile dei vari Casper Ruud, Taylor Fritz, Stefanos Tsitsipas, Francisco Cerundolo e Daniil Medvedev. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.

“Il tennis di Rublev, Tsitsipas e Medvedev mi sembra superato, non si sono evoluti. Musetti ha fatto autocritica parlando di momenti in cui non è riuscito ad essere ordinato. Mi sembra molto attento ad esprimere un tennis costante. Solo Rune può dare fastidio a questo Musetti. Le condizioni sono difficili. Adesso arriveranno temperature più calde, qualcosa cambierà sicuramente“, commenta Puppo.

Sulle prospettive del numero 2 al mondo e campione in carica Carlos Alcaraz: “Alcaraz, ogni volta che gioca, mi sembra sempre più favorito per questo torneo. Speriamo ci sia la semifinale Musetti-Alcaraz: il quadro del tabellone suggerisce questo. Se Alcaraz gioca come nel primo set con Marozsan, ciao…Lì è stato davvero imbarazzante. La strategia che ha adottato Rune nella finale contro Alcaraz a Barcellona se l’è bruciata. Adesso lo spagnolo sa già come arginare quella tattica. A me spaventa perché adesso ha proprio un armamentario in cui funziona tutto. Bisogna essere onesti: è spaventoso e non vedo chi possa batterlo“.

“Il problema per Sinner è che la partita con Gasquet è perfettamente inutile. In questo momento Sinner e Alcaraz sono distanti sulla terra. Poi se Jannik progredisse nell’arco del torneo, potrebbe anche batterlo. Ma oggi lo spagnolo è superiore, mi permetto di dirlo“, ha dichiarato il giornalista di Eurosport in attesa del secondo match parigino del numero uno ATP.