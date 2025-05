Puppo rivela: “Mi ha sorpreso che Sinner abbia faticato con la risposta. Berrettini mi é piaciuto tantissimo”

Il numero 1 al mondo Jannik Sinner è tornato dopo oltre tre mesi di stop con una bella vittoria davanti al pubblico del Centrale al Foro Italico nel suo match d’esordio agli Internazionali d’Italia 2025. Italia che può sorridere anche per il passaggio del turno di Matteo Berrettini e Jasmine Paolini. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultimo appuntamento di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.

Il telecronista di Eurosport ha analizzato la prestazione di Jannik Sinner: “La risposta è l’aspetto che più mi ha colpito di Sinner, in cui ha fatto un po’ di fatica. Io pensavo che potesse essere più indietro nei colpi a rimbalzo come il dritto, al di là del servizio. Il secondo set di Berrettini mi è piaciuto tantissimo, perché poteva mollarlo ed invece è rimasto lì. Certi tornei ti tolgono tanta energia, quindi l’esperienza aiuta Matteo a gestire meglio una situazione per lui tanto sentita. Chiaramente le qualità del suo avversario si sono viste e adesso c’è Ruud, una partita bella e interessante. Il norvegese se capitano quel tipo di avversari è perfetto, poi le vince quasi tutte ma anche ieri con Bublik è stata spettacolare“.

Dario Puppo si è poi soffermato su altri aspetti: “C’è attesa per Musetti, ricordo la partita di Nakashima contro Cobolli: non mi colpisce tanto, ma è un giocatore molto quadrato ed è un buon match per Musetti. Musetti mi sembra in un momento molto buono. de Minaur si è arrabbiato per la situazione innescata dagli scommettitori, è vergognoso e fa schifo, ci deve essere un modo per arginarlo. ttenzione all’avversario di Cerundolo, Ofner viene dalle qualificazioni e potrebbe metterlo in difficoltà”.