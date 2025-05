Puppo: “Per Alcaraz sarebbe un grosso problema perdere con Sinner. Mentalmente e fisicamente vedo meglio l’italiano”

Jasmine Paolini pronta per una doppia finale agli Internazionali d’Italia di Roma, Jannik Sinner raggiunge Carlos Alcaraz all’atto conclusivo del torneo del Foro Italico. Ci attendono due giorni letteralmente di fuoco per il tennis italiano e la puntata odierna di Tennismania, in onda sul canale Youtube di OA Sport, ha analizzato ogni scenario possibile per quello che vivremo nelle prossime ore.

Il conduttore del programma Dario Puppo ha iniziato facendo il quadro della situazione: “Non abbiamo avuto il regalo della doppia finale maschile ma il programma è comunque fittissimo. Jasmine Paolini ha due chance di trionfo, come le era accaduto al Roland Garros, poi sarà la volta di Sinner contro Alcaraz”.

Lo spagnolo, nella giornata di ieri, ha eliminato il nostro Lorenzo Musetti in semifinale: “Un match che volevo vedere come evolvesse. Alcaraz ha messo in campo ovviamente la sua esperienza anche se non ha giocato in maniera continua. A tratti ha espresso un buon livello nonostante le difficoltà rappresentate da vento e campo non perfetto. Diciamo che ci aspettavamo di più da questo incontro, è mancato lo spettacolo pieno. Musetti ha commesso tanti errori. Peccato perchè era da tempo che non lo vedevamo così falloso. Contro Draper o Zverev era stato molto diverso”.

Ora la grande attenzione va sulla finale che metterà di fronte Sinner proprio al murciano: “Penso che perdere questo match sarebbe un colpo duro per lo spagnolo. Musetti nel dopo partita ha detto che Alcaraz è più forte di tutti sulla terra, anche di Sinner. Forse come analisi è andato un po’ troppo oltre. C’è da dire che Sinner e Alcaraz sembrano due gradini sopra tutti gli avversari”.

Chi potrà uscire vincitore dalla super-sfida del Foro Italico? “Alcaraz non l’ho visto al proprio massimo. Ha una percentuale di prima di servizio bassa e non la spinge nemmeno tanto. Sul cemento contro Sinner non puoi permetterti un andamento simile. Su terra è diverso. I bookmakers danno favorito l’altoatesino ma gli ultimi 3 incontri, tutti nel 2024, hanno sempre vinto il murciano vittorioso. Indian Wells, Roland Garros e Pechino. Proprio questo ultimo match è stato forse il suo vero capolavoro. Sinner, però, ora mi sembra più forte a livello fisico e mentale”.

Nel match contro Tommy Paul il numero 1 del mondo ha messo in mostra un problema alla gamba: “Se fosse stato un vero problema penso che avrebbe chiamato il medical time out. Sicuramente avere un giorno di riposo in più lo aiuterà. Di sicuro la pressione sarà tutta su Alcaraz in direzione Roland Garros. Se lo spagnolo vincesse Roma, però, arriverebbe nelle condizioni migliori verso Parigi. Battendo Sinner, tra le altre cose. Se perdesse, invece, sarebbe un grosso problema. Penso che Jannik si metterà nelle condizioni migliori per disputare un grande match. Dopo le Finals, vincere Roma, provare il Roland Garros, poi puntare alla Coppa Davis con la finale Italia sarebbe davvero qualcosa di assurdo”.