Puppo incredulo: “Condizione di Musetti spaventosa. Ha fatto ammattire Zverev”

Lorenzo Musetti si conferma un top player del circuito sulla terra battuta e batte in due set anche Alexander Zverev sul Centrale del Foro Italico, ottenendo il pass per le semifinali agli Internazionali d’Italia 2025. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultimo appuntamento di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.

“Musetti è il nono giocatore a raggiungere la semifinale in tutti i 1000 dell’anno sulla terra rossa, ma la cosa interessante è l’età. Più giovani di Lorenzo ad esserci riusciti solamente Zverev, Djokovic e Nadal. Un fatto davvero notevole. Quello che è piaciuto tantissimo è come ha giocato il tie-break, mandando ai matti il tedesco che poi ha reagito male nei confronti dell’arbitro“, dichiara Puppo.

“Nei primi sei game ho pensato che Zverev avesse preparato bene la partita, perché veniva avanti in maniera intelligente ed era a un certo punto 6 su 6 nei punti a rete. Poi però Lorenzo ha trovato la chiave. Ci sono stati problemi con il campo. A Roma c’erano sicuramente condizioni difficili, però non è la prima volta che capita e Zverev aveva già conquistato due titoli al Foro. Il problema per il tedesco è che, quando è andato avanti di un break nel primo set, poi sono entrate le insicurezze. È vero che sembra quasi guarito, ma a un certo punto sono venute fuori di nuovo le sue debolezze“, aggiunge il giornalista di Eurosport.

Sul lavoro svolto dal coach Simone Tartarini e sulle prospettive dell’azzurro: “È incredibile effettivamente portare un ragazzo che tu hai visto la prima volta a 8 anni e farlo arrivare qui, perché con questo risultato adesso si aprono degli scenari importanti, non solo il fatto di poter avere due italiani in semifinale a Roma, ma ci potrebbero essere due azzurri alle ATP Finals di Torino. Se Lorenzo dovesse fare una stagione pesante sull’erba Musetti, poi senza grossa fretta potrebbe raccogliere quei punti per essere sicuro. Sulla terra ha veramente costruito una base solidissima, e adesso si tratta di gestirsi bene. La sua condizione è spaventosa adesso“.