Puppo: “Il livello di Sinner è stato notevole. Alla fine l’ho visto camminare in modo un po’ diverso”

La vittoria in due set di Jannik Sinner sull’ostico argentino Francisco Cerundolo agli ottavi degli Internazionali d’Italia 2025 ha rappresentato uno dei temi principali trattati quest’oggi nel corso di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.

“Prima del torneo i favoriti per me erano Sinner, Alcaraz, Zverev, Draper e Musetti. Dopo oggi ne rimarranno tre di questi cinque, vediamo se uno di questi sarà Musetti, poi dalla parte del tabellone di Sinner c’è il discorso che Ruud è stato sfortunato e dovrà giocare tre partite di fila se dovesse vincerle. Comunque un bell’impegno per lui, Munar poi Sinner ed una semifinale che vedrà favorito chi uscirà dal quarto di Sinner e Ruud“, dichiara Puppo.

“A me è piaciuto molto quel momento di Sinner nel 12° game del primo set in cui ha fatto tre cose diverse: smorzata, è venuto avanti chiudendo una volée. Lì ho avuto la sensazione che le cose potessero andare nel verso giusto anche nel tie-break e ha giocato una serie di 7-8 game di altissima qualità tra la fine del primo set ed il secondo quando è andato avanti 5-1. Notevole”, aggiunge il giornalista di Eurosport.

Sul cambio di passo dell’azzurro nel secondo set: “Dopo il tie-break la priorità non era più quella di cercare di evitare il dritto di Cerundolo e ha completamente liberato il braccio. L’argentino ha dimostrato di essere un giocatore che sta lì, perché ha annullato diversi match point, quindi onore a lui che si è confermato sicuramente da top10 e forse anche meglio sulla terra“.

Sul problema delle vesciche al piede destro: “Aveva detto nella conferenza stampa pre-torneo che, quando ha ricominciato a fare sul serio con il tennis, sono spuntate le vesciche. Forse però in quel caso parlava delle mani. Effettivamente è un fastidio e si è visto verso la fine della partita che camminava in maniera leggermente diversa. Nonostante la vescica comunque era lì a battagliare nel corridoio con il suo staff giocando a calcio prima di scendere in campo…“.