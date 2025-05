Puppo convinto: “Lo status di Musetti è completamente cambiato. Draper sembra Superman”

Dario Puppo ha analizzato la vittoria di Lorenzo Musetti contro il finlandese Otto Virtanen al secondo turno degli Internazionali d’Italia: “Su Musetti. Nelle ultime tre uscite importanti ha fatto almeno semifinale e l’obiettivo è fare la stessa cosa qui, o comunque raggiungendo i quarti. Ci sta che ci sia un po’ di tensione, ma Virtanen non poteva testarlo. Ora è a quota 13 vittorie nei 1000 di quest’anno, soltanto Draper ha fatto come lui. Mi sembra che stia manifestando lo status di uno che ha completamente cambiato l’approccio ai tornei, ora va per vincerli. Chiaramente su queste superficie, poi sarà da verificare sull’erba: ha un bel tabellone e deve sfruttarlo per arrivare fino a Zverev“.

Durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport, il telecronista di Eurosport ha analizzato anche altri aspetti che lo hanno colpito sulla terra rossa del Foro Italico a Roma: “Per come cerca di chiudere, Draper può sbagliare, ma l’aspetto straordinario è che le sette palle break avute contro Darderi le ha giocate da Superman. Non mi è piaciuto che alcuni giocatori abbiano sotto il top, magari c’è qualche vantaggio dal punto di vista della postura. Bisogna che si rifletta come affrontare il problema della ludopatia“.