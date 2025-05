Problema fisico per Sinner: chiamato il fisioterapista, cosa è successo con Cerundolo

Jannik Sinner, dopo una lunga attesa prima di scendere in campo sul Centrale a causa della pioggia, si è aggiudicato il primo set al tie-break con il punteggio di 7-2 su Francisco Cerundolo in occasione degli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2025. Il numero uno al mondo ha dovuto poi richiedere l’intervento del fisioterapista ad inizio secondo set per un problema fisico.

L’azzurro, avanti 2-1 senza break nel secondo parziale, ha chiamato il Medical Timeout per una fastidiosa vescica al piede destro. Curiosamente, Sinner si ritirò dopo 5 game contro l’argentino nei quarti di Miami 2022 proprio per problemi di vesciche. Una strana coincidenza, anche se in questo caso il 23enne altoatesino è stato in grado di proseguire regolarmente la partita.

Al rientro dopo un lungo stop è abbastanza frequente per i tennisti avere problemi di questo genere, alle mani o ai piedi, quindi il percorso di avvicinamento verso il Roland Garros non dovrebbe subire intoppi particolari da questo punto di vista. Alla ripresa delle operazioni dopo il MTO, Jannik ha tolto il servizio a Cerundolo confermando poi il break e allungando nel punteggio.