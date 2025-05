Primoz Roglic si ritira dal Giro d’Italia 2025! Il forfait definitivo dopo una nuova caduta

Primoz Roglic getta la spugna e abbandona ufficialmente il Giro d’Italia 2025. Un ritiro che era ormai nell’aria da un paio di giorni e che è arrivato nel corso della tappa odierna di montagna con arrivo a San Valentino (Brentonico), dopo l’ennesima caduta di una Corsa Rosa davvero stregata per il formidabile corridore sloveno della Red Bull Bora Hansgrohe.

In realtà Roglic aveva già fatto intendere stamattina di non stare bene, tramite le seguenti dichiarazioni in mixed zone prima della partenza a Piazzola sul Brenta: “Non penso che fare classifica, oramai, sia realistico. Non volevo lasciare il Giro, ovviamente devo lottare per sopravvivere. Sono venuto comunque alla partenza, ma ieri non potevo neanche andare in bici. Vediamo se oggi ci riesco. Ci voglio provare, se vedo che posso farcela vado avanti, altrimenti vedremo”.

In effetti il quattro volte vincitore della Vuelta ci ha provato, presentandosi al via della frazione che apre la terza settimana del Giro per testare il suo fisico dopo la giornata di riposo di ieri. A quanto pare il capitano della squadra tedesca sarebbe stato coinvolto in una nuova caduta sotto la pioggia insieme a Richard Carapaz, che si va ad aggiungere a quelle rimediate nella tappa di Siena e nelle ricognizione della cronometro a Lucca.

Roglic, decimo stamattina nella classifica generale a quasi quattro minuti dal leader Del Toro e a 2’27” dal podio, si è dunque fermato mettendo fine ad un Giro d’Italia molto sfortunato ed in generale al di sotto delle aspettative. Campo libero a questo punto nella terza settimana per il suo gregario italiano Giulio Pellizzari, che potrà fare la sua corsa mettendo nel mirino almeno una vittoria di tappa.