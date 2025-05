Primo giorno di allenamenti per Jannik Sinner a Parigi: lavoro e sorrisi sul Philippe Chatrier

Lavoro e divertimento. Jannik Sinner ha dato il via alla sua “campagna” a Parigi. Arrivato in mattinata ai campi del Roland Garros, il n.1 del mondo ha iniziato i propri allenamenti in vista dell’inizio dello Slam francese, previsto domenica 25 maggio. Reduce dalla finale persa a Roma contro lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 del ranking), l’altoatesino vuol portarsi con sé gli insegnamenti di quel confronto per evolvere nel proprio tennis.

Tornato a competere proprio al Foro Italico dopo tre mesi di stop per la vicenda “Clostebol”, Jannik si è presentato sulla terra rossa parigina con tanta voglia di fare e soprattutto molto rilassato e tranquillo. A questo proposito non sono mancate le battute scherzose con il francese Gael Monfils, che ha accolto Jannik con un caloroso abbraccio.

Allenamento alle 18.30 fino alle 20.00 con l’australiano Jordan Thompson, mettendosi alla prova in tutti i fondamentali, per capire anche le caratteristiche della terra francese. Una superficie, stando a quanto riportano i giocatori, più veloce di quella della Città Eterna e quindi si può immaginare più adatta alle caratteristiche di gioco del pusterese.

Sinner aveva parlato in conferenza stampa a Roma, dopo l’atto conclusivo degli Internazionali d’Italia, di dover migliorare nei movimenti sulla terra, per consentirgli di eseguire il suo tennis in maniera più precisa. Saranno, quindi, giorni importanti per trovare la quadra, ricordando che il suo esordio sarà con il francese Arthur Rinderknech.

Di seguito il video e le foto dell’allenamento:

VIDEO E FOTO ALLENAMENTO SINNER A PARIGI