Prima finale in un 1000 tra Sinner e Alcaraz. Perché ora potrebbe materializzarsi anche negli Slam

Dopo tre incroci in semifinale ed uno nei sedicesimi (il primo in assoluto nel circuito maggiore) finalmente arriva in finale la sfida tra Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz in un torneo di categoria ATP Masters 1000: domani i due si affronteranno nell’ultimo atto degli Internazionali d’Italia.

L’epilogo del torneo romano porterà, a partire da lunedì 19 maggio, Sinner ed Alcaraz ai primi due posti del ranking ATP, con l’iberico che scavalcherà nella classifica mondiale il tedesco Alexander Zverev: in sede di sorteggio del tabellone del Roland Garros, dunque, i due saranno accreditati delle prime due teste di serie.

E’ già certo, dunque, che i due potranno incontrarsi a Parigi soltanto in finale, dato che Sinner verrà inserito nella parte alta ed Alcaraz in quella bassa: mai i due si sono affrontati in una finale Slam. I precedenti incroci sono arrivati in semifinale al Roland Garros 2024, ai quarti agli US Open 2022, ed agli ottavi a Wimbledon 2022.

PRECEDENTI SINNER-ALCARAZ (4-6 CIRCUITO ATP, 0-1 CHALLENGER)

2024 Beijing China Outdoor Hard F Carlos Alcaraz 6-7 (6) 6-4 7-6 (3)

2024 Roland Garros France Outdoor Clay SF Carlos Alcaraz 2-6 6-3 3-6 6-4 6-3

2024 ATP Masters 1000 Indian Wells CA, U.S.A. Outdoor Hard SF Carlos Alcaraz 1-6 6-3 6-2

2023 Beijing China Outdoor Hard SF Jannik Sinner 7-6 (4) 6-1

2023 ATP Masters 1000 Miami FL, U.S.A. Outdoor Hard SF Jannik Sinner 6-7 (4) 6-4 6-2

2023 ATP Masters 1000 Indian Wells CA, U.S.A. Outdoor Hard SF Carlos Alcaraz 7-6 (4) 6-3

2022 US Open NY, U.S.A. Outdoor Hard QF Carlos Alcaraz 6-3 6-7 (7) 6-7 (0) 7-5 6-3

2022 Umag Croatia Outdoor Clay F Jannik Sinner 6-7 (5) 6-1 6-1

2022 Wimbledon Great Britain Outdoor Grass R16 Jannik Sinner 6-1 6-4 6-7 (8) 6-3

2021 ATP Masters 1000 Paris France Indoor Hard R32 Carlos Alcaraz 7-6 (1) 7-5

Challenger

2019 Alicante Spain Outdoor Clay R64 Carlos Alcaraz 6-2 3-6 6-3

Esibizione non ufficiale

2024 Six Kings Slam Riad Saudi Arabia Indoor Hard F Jannik Sinner 6-7 6-3 6-3