Playoff Serie A basket 2025: accoppiamenti dai quarti alla finale, calendario, orari, tv

Una cosa è sicura: questa volta non ci sarà una finale scudetto tra Virtus Bologna e Olimpia Milano. L’esito dell’ultima giornata ha fatto sì che le due compagini finiscano nello stesso lato di tabellone, e dunque debbano incontrarsi in semifinale. In altre parole, uno dei due club in ogni caso non vedrà l’ultimo atto.

Per la Segafredo, fra l’altro, il primo turno non sarà nemmeno facile, contro la Reyer Venezia di uno dei centri di maggior spicco del campionato, Mfiondu Kabengele. L’EA7, invece, se la dovrà vedere contro Trento, quella Dolomiti Energia che a lungo nel girone d’andata ha guidato la classifica. Dall’altra parte c’è uno scontro non privo di interesse tra Germani Brescia e Trieste, mentre la neopromossa Trapani, che tra Repesa e acquisti di spessore ha fatto la voce grossa in stagione, se la vedrà contro Reggio Emilia di coach Priftis: in buona sostanza, i due allenatori più acclamati dell’anno uno contro l’altro.

Di seguito il tabellone completo dei quarti di finale dei playoff scudetto di Serie A. Sarà possibile seguire tutte le partite in diretta streaming su DAZN; la diretta tv sarà assicurata anche da Eurosport, DMAX e Nove, con un palinsesto ancora da diffondere.

TABELLONE PLAYOFF SERIE A BASKET 2024-2025

Virtus Segafredo Bologna-Umana Reyer Venezia

Dolomiti Energia Trentino-EA7 Amporio Armani Milano

Germani Brescia-Pallacanestro Trieste

Trapani Shark-UNAHOTELS Reggio Emilia

CALENDARIO PLAYOFF SERIE A BASKET 2024-2025

Va precisato che le date esatte delle serie saranno rese note nei prossimi giorni in termini di squadre impegnate.

QUARTI DI FINALE

Gara-1: Sabato 17 e domenica 18 maggio

Gara-2: Lunedì 19 e martedì 20 maggio

Gara-3: Giovedì 22 e venerdì 23 maggio

Ev. Gara-4: Sabato 24 e domenica 25 maggio

Gara-5: Lunedì 26 e domenica 27 maggio

SEMIFINALI

Gara-1: Venerdì 30 e sabato 31 maggio

Gara-2: Domenica 1° e lunedì 2 giugno

Gara-3: Mercoledì 4 e giovedì 5 giugno

Gara-4: Venerdì 6 e sabato 7 giugno

Gara-5: Domenica 8 e lunedì 9 giugno

FINALE

Gara-1: Giovedì 12 giugno

Gara-2: Sabato 14 giugno

Gara-3: Martedì 17 giugno

Gara-4: Giovedì 19 giugno

Gara-5: Domenica 22 giugno

PLAYOFF SERIE A BASKET 2024-2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport, DMAX, Nove (selezione di partite)

Diretta streaming: DAZN (tutte), Discovery+ (selezione)