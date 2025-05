Piazza di Siena 2025 oggi, Gran Premio Roma: orari, programma, tv, streaming

A Villa Borghese è il giorno del Gran Premio Roma nell’ambito della manifestazione equestre di Piazza di Siena, comprendente le gare dello CSIO di Roma 2025: saranno 45 i binomi in gara, con l’Italia che sarà rappresentata da 10 tra cavalieri ed amazzoni.

Saranno in gara per cercare il prestigioso successo, infatti, Fabio Brotto, Emiliano Liberati, Lorenzo De Luca, Emanuele Gaudiano, Riccardo Pisani, Emilio Bicocchi, Luca Marziani, Giacomo Bassi, Giulia Martinengo Marquet e Nico Lupino.

Il Gran Premio Roma sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD dalle 14.00, con sintesi in differita su Rai 2 HD dalle 19.00, ed in diretta streaming integrale su Rai Play Sport 1 e www.piazzadisiena.it. La diretta live testuale della gara sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO PIAZZA DI SIENA 2025

Domenica 25 maggio

12.30 Gran Premio Roma – 1° round – Diretta tv su Rai Sport HD dalle 14.00, diretta streaming integrale su Rai Play Sport 1

14.45 Gran Premio Roma – 2° round – Diretta tv su Rai Sport HD, diretta streaming integrale su Rai Play Sport 1, sintesi in differita su Rai 2 HD dalle 19.00

ITALIANI IN GARA

