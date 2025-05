Piazza di Siena 2025: il brasiliano Yuri Mansur sorprende tutti e vince nel GP Roma

Sul percorso del GP Roma di Piazza di Siena 2025 sventola la bandiera brasiliana. Nel contest individuale che ha chiuso questa edizione del concorso capitolino, è stato il carioca Yuri Mansur a imporsi al termine di una gara ricca di colpi di scena.

Montando Miss Blue-Saint Blue Farm, il cavaliere sudamericano – classe 1979 – è riuscito a precedere tutti al jump off con un doppio percorso netto, caratterizzato in particolare dal tempo decisivo di 35.65, di soli 11 centesimi più basso rispetto a quello fatto segnare dal forte irlandese Cian O’Connor, secondo a 35.76 in sella ad Iron Man. Terza invece l’amazzone francese Nina Mallevaey, che con il suo Dynastie de Beaufour, ha completato il podio a 36.35.

In casa Italia, vi sono da registrare il 9° posto di Giulia Martinengo Marquet e il 12° di Lorenzo De Luca: entrambi arrivati al jump-off, hanno chiuso con 8 penalità. Martinengo Marquet ne ha “messe insieme” 4 nella prima fase, dove però è riuscita a trovare comunque il 10° posto buono per la sessione di spareggio, e 4 nella seconda, mentre De Luca dopo un percorso netto all’inizio ha pasticciato al barrage incappando in 8 penalità quasi consecutive, frutto di due errori nella parte finale del giro.

Si chiude così l’edizione 2025 del Piazza di Siena. La stagione internazionale del salto ostacoli invece ripartirà immediatamente pensando alla Global Champions League e al Global Champions Tour. Prossimo appuntamento in agenda, quello di Cannes dal 5 al giugno.