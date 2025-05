Piazza di Siena 2025: i risultati delle gare di sabato 24 maggio

In attesa del Gran Premio di domani, a titolo individuale, e dopo la Coppa delle Nazioni di ieri, vinta dagli USA con l’Italia terza, al Piazza di Siena 2025 i binomi presenti sui percorsi di Villa Borghese hanno mandato in archivio un’altra giornata di gare.

CSIO5* Against the clock (238.2.1) – 1.45m

Giulia Martinengo Marquet si impone in sella a Coynor con il crono di 57.10 con percorso netto. Alle sue spalle si sistemano sul podio Lorenzo De Luca montante Aphrodite Van Spalbeek Z, secondo a 59.16, e Davide Vitale (19 anni), concorrente più giovane in assoluto in gara al Piazza di Siena 2025, oggi terzo con il suo cavallo Lester col tempo di 60.79.

CSIO5* Jump Off (238.2.2) – 1.55m

Il brasiliano Stephan de Freitas Barcha, in sella a Dinozo Imperio Egipcio, fa saltare il banco: doppio percorso netto e tempo vincente, nel round decisivo, di 34.66 per andare ad anticipare lo statunitense Mclain Ward (Imperial HbF – 36.73) e l’irlandese Cian O’Connor (Fermoy – 36.93), rispettivamente in seconda e terza piazza. Anche in questo caso bene Davide Vitale: quarto su Earl Grey Z facendo fermare il cronometro a 39.85.

CSIO5* Six Bars (262.3) – 1.60m

Lo svizzero Bryan Balsiger batte tutti in sella Psg Starlight al termine di un contest equilibratissimo. Si devono accontentare della seconda e della terza posizione sul podio l’irlandese Seamus Hughes Kennedy (Mhs Cosmo) e l’italiano Giacomo Bassi (Comme Le Roi Del Magi).