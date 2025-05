Piazza di Siena 2025: i risultati delle gare di giovedì 22 maggio

Il primo giorno di gare al Piazza di Siena 2025 è andato in archivio. Il concorso equestre di salto ostacoli si è aperto nella splendida cornice di Villa Borghese a Roma, ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

CSIO5* Winning Round (276.2) – 1.45m

Lo svizzero Martin Fuchs (L&L Upgrade) vince con il tempo di 32.92 nella finale del contest grazie a un percorso netto molto rapido precedendo Lorenzo De Luca (Aphrodite Van Spalbeek Z), secondo 33.20, e la tedesca Katrin Eckermann (Iron Dames Cydello), terza a 34.46.

CSIO5* Two phases (274.1.5.3) – 1.45m e CSIO5* Against the clock (238.2.1) – 1.50m

Il brasiliano Stephan de Freitas Barcha (percorso netto – 24.39 – Chevaux Hex Lup Imperio Egipcio) si mette in mostra vincendo la prima gara e arrivando secondo nella competizione successiva, vinta dallo statunitense Mclain Ward (percorso netto – 64.77 – in sella a High Star Hero). Doppio podio per l’Italia, in apertura con Neri Pieraccini (percorso netto – 25.04 – Newton Van’T Zorgvliet) e per Emilio Bicocchi (percorso netto – 66.48 – Excaliburg).

CSIU25 NOT Against the clock (238.1.1) -1.40m

Affermazione nella gara giovanile per Martina Lain che, montando Nestor, finisce davanti a tutti con il tempo di 60.03 grazie anche alla sua grande pulizia. Secondo il polacco Mikolaj Baranski e a uno degli altri italiani nella start list, ossia Gustavo Spera.