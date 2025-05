Piazza di Siena 2025, Coppa delle Nazioni oggi: orari, programma, tv, streaming, chi gareggia per l’Italia

A Villa Borghese è il giorno della Coppa delle Nazioni nell’ambito della manifestazione equestre di Piazza di Siena, comprendente le gare dello CSIO di Roma 2025: saranno 10 i Paesi in gara, con l’Italia che partirà per ultima nelle rotazioni della prima tornata. I migliori otto quartetti della 1a manche saranno ammessi alla 2a.

L’Italia schiererà, nell’ordine, Giacomo Casadei su Marbella du Chabli, Emanuele Gaudiano su Chalou’s Love PS, Paolo Paini su Casal Dorato e Giulia Martinengo Marquet su Delta Del’Isle. Prima manche alle 14.30, seconda alle 16.35.

La Coppa delle Nazioni sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD ed in streaming su Rai Play e www.piazzadisiena.it e poi in sintesi in differita dalle 19.00 su Rai 2 HD. La diretta live testuale della gara sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO PIAZZA DI SIENA 2025

Venerdì 23 maggio

14.30 Coppa delle Nazioni – Diretta tv su Rai Sport HD, sintesi in differita alle 19.00 su Rai 2 HD

PROGRAMMA PIAZZA DI SIENA 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, dalle 19.00 sintesi in differita Rai 2 HD

Diretta streaming: Rai Play, www.piazzadisiena.it

Diretta Live testuale: OA Sport

ORDINE SQUADRE PRIMA MANCHE

1 Stati Uniti

2 Brasile

3 Paesi Bassi

4 Argentina

5 Gran Bretagna

6 Emirati Arabi Uniti

7 Germania

8 Svizzera

9 Francia

10 Italia

IL QUARTETTO DELL’ITALIA PER LA COPPA DELLE NAZIONI

Giacomo Casadei su Marbella du Chabli

Emanuele Gaudiano su Chalou’s Love PS

Paolo Paini su Casal Dorato

Giulia Martinengo Marquet su Delta del’Isle