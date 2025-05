PGA Championship: Italia ancora a secco di presenze Major nel 2025

Come già per il Masters di Augusta, anche al PGA Championship in quel di Quail Hollow non ci sarà alcuna presenza italiana. E, negli ultimi anni, è stato estremamente raro che per due Major consecutivi non ci siano stati azzurri. Anzi, è un’eventualità che non si verificava perché c’erano le esenzioni di vincitore Major (Open Championship) accordate a Francesco Molinari.

Il torinese, però, ha superato i 5 anni di margine dal successo nell’Open, e dunque potrà avere soltanto lì la possibilità di giocare senza badare alla classifica o altri criteri, dato che il Major britannico concede la possibilità di giocare agli ex vincitori fino al compimento dei 60 anni. Dunque, niente Chicco, ma nemmeno Matteo Manassero ci sarà, e andiamo a vedere i motivi.

Il PGA Championship prevede tutta una lunga serie di esenzioni, che sono accordate a tutti i precedenti vincitori del torneo, ai vincitori 2021-2025 del Masters, a quelli 2020-2024 dello US Open e a quelli 2019-2024 dell’Open Championship (che nel 2020 non si è disputato), nonché ai vincitori 2023-2025 del Players Championship (che però rientrano tutti in altre categorie). Ovviamente qui non ci sono azzurri.

Ci sono poi i primi 3 dell’OWGR non diversamente invitati al 28 aprile 2025, che passano da Asian Tour, Japan Tour e Sunshine Tour, e il vincitore del Senior PGA. L’ottava categoria è riservata alla top 15 del PGA Championship 2024, mentre la nona riguarda la top 20 del PGA Professional Championship (che fa parte di tutt’altro discorso fondamentalmente solo americano).

La decima categoria riguarda i migliori 70 in termini di punti guadagnati per il PGA Championship nell’arco di tempo che passa tra due edizioni della CJ Cup Byron Nelson, quelle 2024 e 2025. Un elenco nel quale un Molinari in condizione avrebbe potuto entrare, ma difficilmente ce l’avrebbe comunque fatta Matteo Manassero, entrato quest’anno sul tour americano.

L’undicesima esenzione riguarda i giocatori di Ryder Cup 2023 non diversamente dentro che sono nei primi 100 del mondo al 5 maggio 2025, la dodicesima è invece dedicata a chi ha vinto tornei sul PGA Tour dal PGA Championship 2024 al via del torneo 2025 e che non è già dentro.

C’era poi una tredicesima possibilità: l’Asian Swing del DP World Tour, e in questo caso avrebbe potuto rientrare un novero di giocatori che comincia con Guido Migliozzi ed Edoardo Molinari, passando anche per Andrea Pavan. A qualificarsi sono però stati lo spagnolo Eugenio Chacarra, il giapponese Keita Nakajima e l’inglese Marco Penge.

La quattordicesima categoria poteva garantire qualche minima chance, perché si tratta di inviti rilasciati direttamente dalla PGA of America secondo suoi criteri, ma questi sono andati a giocatori già famosi, alcuni dei quali nel circuito LIV Golf, o comunque recentemente in grande forma. Esiste poi una quindicesima categoria, fatta di tre giocatori “sostituti” per varie ragioni.

Nessuna di queste categorie, come si è visto, ha determinato la presenza di azzurri, che si spera però di vedere allo US Open, con tutto il suo ampio sistema di qualificazioni che ha spesso garantito presenze anche in discreta quantità in casa Italia.