Perugia-Zawiercie, Finale Champions League volley 2025 oggi: orario, tv, programma, streaming

Oggi domenica 18 maggio (ore 20.05) si gioca Perugia-Zawiercie, finale della Champions League 2025 di volley maschile. Nella splendida cornice dell’Atlas Arena di Lodz (Perugia) verranno incoronati i nuovi Campioni d’Europa e si assegnerà il trofeo continentale più importante, chiudendo così in bellezza la stagione per club. Da una parte la formazione italiana, dall’altra la compagine polacca che avrà il sostegno del proprio pubblico.

Si preannuncia un confronto particolarmente acceso, vibrante e appassionante, decisamente incerto alla vigilia del confronto. I Block Devils si presenteranno all’appuntamento dopo aver sconfitto i turchi dell’Halkbank Ankara per 3-0 nella semifinale di venerdì sera, mentre i padroni di casa sono riusciti a rimontare dallo 0-2 contro lo Jastrzebski Wegiel nel derby che ha animato il sabato pomeriggio. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti potrebbero essere un po’ più freschi dal punto di vista fisico.

La compagine umbra andrà a caccia del primo titolo della propria storia dopo aver perso la finale del 2017 contro i russi dello Zenit Kazan e cercherà di succedere a Trento nell’albo d’oro. Riflettori puntati sul palleggiatore Simone Giannelli, l’opposto Wassim Ben Tara, gli schiacciatori Oleh Plotnytskyi e Yuki Ishikawa, i centrali Sebastian Solé e Agustin Loser, il libero Massimo Colaci. Il Zawiercie può fare affidamento su nomi interessanti come Mateusz Bieniek, Miguel Tavares, Bartosz Kwolek e Aaron Russell.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Perugia-Aluron Zawiercie, finale della Champions League di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PERUGIA-ZAWIERCIE OGGI

Domenica 18 maggio

Ore 20.05 Sir Sicoma Monini Perugia vs Aluron CMC Warta Zawiercie – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA FINALE CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Euro Volley Tv, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.