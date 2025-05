Perugia-Halkbank Ankara oggi, Champions League volley 2025: orario semifinale, tv, streaming

Oggi venerdì 16 maggio (ore 20.00) si gioca Perugia-Halkbank Ankara, semifinale della Champions League 2025 di volley maschile. I Block Devils alzeranno il sipario sulla Final Four della massima competizione europea che si gioca questo fine settimana alla Atlas Arena di Lodz (Polonia). I rossoneri saranno impegnati in uno scontro diretto contro l’arrembante compagine turca: chi vinse si guadagna il diritto di disputare l’atto conclusivo per la conquista del trofeo, chi perde dovrà accontentarsi del match per il terzo posto.

La formazione umbra non ha mai alzato al cielo la Coppa e spera di sfatare il tabù, dopo aver perso la semifinale scudetto contro Civitanova subendo una clamorosa rimonta e dopo aver regolato Piacenza nella serie che metteva in palio la qualificazione alla prossima Champions League. Le due squadre si sono già fronteggiate nella fase a gironi, con un successo per parte: Perugia chiuse al primo posto e regolò Monza ai quarti, mentre l’Halkbank dovette passare dai playoff dove eliminò Milano al golden set.

In palio la qualificazione alla finale da disputare contro la vincente del derby polacco tra Jastrzebeski Wegiel e Aluron Warta Zawiercie, in programma domani pomeriggio. Perugia sarà guidata dal palleggiatore Simone Giannelli, che chiamerà in causa il bomber Wassim Ben Tara, gli schiacciatori Yuki Ishikawa, Kamil Semeniuk, Oleh Plotnytskyi, i centrali Sebastian Solé e Agustin Loser. Tra le fila dell’Halkbank Ankara spiccano giocatori di rilievo come Yoandy Leal, Dick Kooy e Marek Sotola.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di Perugia-Halkbank Ankara, semifinale della Champions League 2025 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

Venerdì 16 maggio

Ore 20.00 Semifinale 1: Sir Sicoma Monini Perugia vs Halkbank Ankara – Diretta tv su Sky Sport Arena

