Perché Sinner-De Jong è in ritardo: la situazione delle partite precedenti, slitta il programma

AGGIORNAMENTO 16.14: Jasmine Paolini ha vinto in due set, accedendo ai quarti di finale. Sta per iniziare il match tra Sinner e De Jong.

AGGIORNAMENTO 15.10: ancora in corso il primo set tra Paolini e Ostapenko. Probabile a questo punto che Sinner-De Jong non inizi (almeno) prima delle 16.00.

Ci potrebbe essere un ritardo di non poco conto rispetto all’inizio del match tra Jannik Sinner e Jesper de Jong, valido per il terzo turno degli Internazionali d’Italia 2025. Sulla terra rossa del Foro Italico, la sfida è la terza in programma sul Centrale, preceduta dal match tra la statunitense Stearns e la giapponese Osaka e dal confronto tra Jasmine Paolini e la lettone Jelena Ostapenko.

Il primo match citato è alle battute conclusive, ma tuttora in corso, e questo quindi sta ritardando tutto lo schedule delle sfide che ci saranno nella struttura principale. Un aspetto da considerare anche per il mutamento delle condizioni climatiche nel corso della giornata.

Un conto è trovarsi a giocare con il sole delle ore 15.00, un altro paio di maniche è più avanti nel corso del pomeriggio, pensando soprattutto all’umidità. Di base, la terra rossa capitolina è lenta e questo aspetto andrà a incidere inevitabile sul gioco a cui assisteremo.

Sinner, da questo punto di vista, si è allenato in questi giorni, anche a precedere il primo match contro Mariano Navone, in diversi orari proprio per comprendere l’evoluzione della superficie su cui ci gioca. Non resta che attendere l’epilogo della sfida tra Osaka e Stearns, per farsi un’idea precisa di quando giocheranno l’altoatesino e l’olandese.

PROGRAMMA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025

Lunedì 12 maggio

Campo Centrale – ore 11:00

P. Stearns vs N. Osaka ancora in corso…

J. Paolini vs J. Ostapenko (Non prima 12:30 programma originario)

J. Sinner vs J. de Jong (Non prima delle 15:00 programma originario)

M. Berrettini vs C. Ruud (Non prima 19:00 programma originario)

A. Sabalenka vs M. Kostyuk (Non prima 20:30 programma originario)