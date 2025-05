Perché il tabellone di Alcaraz è molto più agevole rispetto a Sinner al Roland Garros (sulla carta)

Quest’oggi, alle 14.00, il sorteggio del tabellone principale del Roland Garros 2025 è andato in scena. Fari puntati sulle prime due teste di serie del main draw maschile, ovvero Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, campione in carica. L’altoatesino e lo spagnolo hanno avuto modo di incontrarsi prima di questo Major, ovvero nella finale degli Internazionali d’Italia, vinta dall’iberico col punteggio di 7-6 (5) 6-1.

Si è trattato del primo torneo di Sinner dopo la sospensione per la vicenda “Clostebol”. Indicazioni positive ne sono arrivate nel percorso, ma chiaramente l’esito dell’atto conclusivo ha posto l’accento sulla differenza di gioco e di tenuta sulla terra tra i due contendenti. A questo proposito, sulla carta, si può affermare che il percorso di Jannik sarà più impegnativo di quello del funambolo di Murcia.

Dal terzo turno, in particolare, il nostro portacolori potrebbe ritrovarsi rivali particolarmente insidiosi sul mattone tritato parigino, si pensi allo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina o al ceco Jiri Lehecka, mentre negli ottavi di finale i nomi sono quelli del francese Arthur Fils e del russo Andrey Rublev.

Nei quarti di finale, Jannik potrebbe finire in rotta di collisione col britannico Jack Draper, vincitore quest’anno del Masters1000 di Indian Wells e finalista a Madrid. In alternativa ci sono altri nomi pesanti come il brasiliano Joao Fonseca, il ceco Jakub Mensik (vincitore del Masters1000 di Miami), l’australiano Alex de Minaur e il polacco Hubert Hurkacz.

In semifinale i nomi grossi sono quelli del tedesco Alexander Zverev (finalista dell’edizione passata) e di Novak Djokovic, che non ha bisogno di presentazioni, mentre nell’atto conclusivo Alcaraz e Lorenzo Musetti sono i primi nomi che vengono in mente.

Per Carlitos, la situazione è ben diversa. L’esordio sarà contro l’ex top-10 Kei Nishikori e poi al 2° roudn contro il vincente della sfida tra l’ungherese Fabian Marozsan e Luca Nardi. Nel terzo turno il transalpino Giovanni Mpetschi Perricard è l’indiziato n.1, prima di un possibile scontro con il greco Stefanos Tsitsipas. A seguire il match eventuale contro uno tra il norvegese Casper Ruud e l’americano Tommy Paul e in semifinale contro Musetti, Fritz o Rune. Nella finale Sinner è chiaramente il candidato principale.

POSSIBILE PERCORSO JANNIK SINNER AL ROLAND GARROS 2025

1°Turno – Rinderknech

2°Turno – Atmane/Gasquet

3°Turno – Lehecka/Thompson/Davidovich

4°Turno – Fils/Rublev/Jarry

Quarti di finale – Draper/De Minaur/Mensik/Fonseca/Hurkacz

Semifinale – Zverev/Djokovic/Medvedev/Dimitrov/Cerundolo

Finale – Alcaraz/Fritz/Ruud/Musetti

POSSIBILE PERCORSO CARLOS ALCARAZ AL ROLAND GARROS 2025

1°Turno – Nishikori

2°Turno – Nardi/Marozsan

3°Turno – Mpetschi Perricard/Bergs

4°Turno – Tsitsipas/Shelton

Quarti di finale – Ruud/Paul

Semifinale – Musetti/Friz/Rune

Finale – Sinner/Zverev/Djokovic