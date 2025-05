Perché è stato penalizzato Lewis Hamilton e come cambia la griglia di partenza a Montecarlo

Come tradizione le qualifiche del Gran Premio di Monaco regalano emozioni a non finire. Spesso anche dopo la bandiera a scacchi. Il fatto che sulla pista del Principato il sorpasso sia pressoché impossibile (se non del tutto) rende la Q3 del sabato il momento più emozionante dell’intero weekend. Chi scatta dalla pole position, infatti, sa di avere tra le mani larghissima parte del successo domenicale. Anche per questo motivo i piloti vivono le qualifiche di Montecarlo senza risparmiare nulla. I rischi sono di due tipi: da un lato muretti e guard-rail che costeggiano il tracciato che vede curve iconiche come il Loews o il Portier, dall’altro i possibili “impeding” su chi sta sopraggiungendo alle proprie spalle.

La qualifica di ieri non è stata da meno, dato che sono arrivate ben 2 penalizzazioni per “impeding”. La prima per il “solito” Lance Stroll che si è beccato altre 3 posizioni di arretramento in griglia (ne aveva già collezionata una venerdì con Charles Leclerc) per avere ostacolato Pierre Gasly. Quella che fa più notizia, ovviamente, è quella che è stata comminata a Sir. Lewis Hamilton. Il pilota della Ferrari, che aveva chiuso al quarto posto le sue qualifiche, è stato arretrato fino alla settima casella della griglia. Per quale motivo? Andiamo a scoprirlo.

Durante le qualifiche di ieri il pilota 7 volte campione del mondo stava procedendo lentamente sul lato sinistro della salita che porta a Massenet. Il “Re Nero” era stato avvisato dell’arrivo di Max Verstappen ma, per un errore di comunicazione, non gli era stato detto che “Super Max” fosse in un giro lanciato. Per questo motivo l’inglese si era spostato sulla sinistra della sede stradale, ma quando ormai l’imbocco di Massenet era avvenuto. In quella curva cieca verso sinistra (che porta al Casinò), si procede sempre all’interno, mentre l’olandese è stato costretto ad allargarsi verso destra.

Giro rovinato, ovviamente, e immediate e pesanti lamentele del campione del mondo in carica in un team radio con il suo muretto. Anche se l’impeding non era certo clamoroso, i commissari di gara hanno valutato che il portacolori della Red Bull ha dovuto cambiare la sua linea ideale, sprecando un giro lanciato. Il ferrarista, a sua volta, si era subito reso conto dell’accaduto, tanto da riferire in un team radio: “Mi avevate detto che Max non fosse nel suo giro veloce…”. Dopo aver visionato le prove del caso, i commissari hanno penalizzato quindi Lewis Hamilton per aver ostacolato un’altra monoposto mentre era intenta a compere un giro veloce. 3 posizioni inevitabili. Una vera e propria beffa. L’inglese, come detto, scivola in settima posizione, mentre Max Verstappen sale in quarta.

NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA GP MONACO F1 2025

1 Lando Norris McLaren (Q3)

2 Charles Leclerc Ferrari (Q3)

3 Oscar Piastri McLaren (Q3)

4 Max Verstappen Red Bull Racing (Q3)

5 Isack Hadjar Racing Bulls (Q3)

6 Fernando Alonso Aston Martin (Q3)

7 Lewis Hamilton Ferrari (Q3) *penalizzato di 3 posizioni in griglia per un impeding su Verstappen

8 Esteban Ocon Haas F1 Team (Q3)

9 Liam Lawson Racing Bulls (Q3)

10 Alexander Albon Williams (Q3)

11 Carlos Sainz Williams (Q2)

12 Yuki Tsunoda Red Bull Racing (Q2)

13 Nico Hulkenberg Kick Sauber (Q2)

14 George Russell Mercedes (Q2)

15 Andrea Kimi Antonelli Mercedes (Q2)

16 Gabriel Bortoleto Kick Sauber (Q1)

17 Pierre Gasly Alpine (Q1)

18 Franco Colapinto Alpine (Q1)

19 Lance Stroll Aston Martin (Q1) *penalizzato di 4 posizioni in griglia per due impeding nel corso del weekend

20 Oliver Bearman Haas F1 Team (Q1) *penalizzato di 10 posizioni in griglia per un sorpasso in regime di bandiera rossa in FP2