Pentathlon, sei italiani qualificati alle finali di Coppa del Mondo. Malan guida gli azzurri

Sei italiani si sono qualificati alle finali di Coppa del Mondo di pentathlon, che andranno in scena ad Alessandria d’Egitto nel weekend del 4-6 luglio. Gli azzurri si sono meritati il biglietto per gli atti conclusivi del massimo circuito internazionale itinerante al termine delle tre tappe preliminari, condite lo scorso fine settimana dalla doppietta firmata da Giorgio Malan e Matteo Cicinelli in Bulgaria.

Proprio Malan (medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024) e Cicinelli saranno in gara in terra africana tra un mese e mezzo affiancati da Roberto Micheli, mentre sul fronte femminile vedremo all’opera Aurora Tognetti, Maria Beatrice Mercuri e Alice Rinaudo. Va ricordato che da questa stagione la nuova corsa a ostacoli ha sostituito l’equitazione, dando una svolta tecnica di grande impatto a questo sport dopo i Giochi nella capitale francese.

Il DT Giancarlo Duran ha dichiarato attraverso i canali federali: “Hanno tutti dimostrato attaccamento alla maglia azzurra dando prova di grande impegno e motivazione, fornendo prestazioni adeguate ai loro livelli di preparazione. I risultati sono andati al di là delle più rosee aspettative con la vittoria di Matteo Cicinelli al Cairo e di Giorgio Malan seguito dall’argento dello stesso Cicinelli in Bulgaria. Eccellenti piazzamenti anche per Roberto Micheli, tre volte in finale, Aurora Tognetti (un ottavo e due noni posti) con Beatrice Mercuri e Alice Rinaudo finaliste anch’esse. Anche i giovani della categoria Juniores schierati hanno affrontato con determinazione l’impegno in quella assoluta incappando in qualche problema negli ostacoli ma faranno certamente tesoro dell’esperienza utilizzandola nelle competizioni estive giovanili”.

Duranti ha poi proseguito: “Ci attende ora un buon periodo di allenamento in cui perfezionare la preparazione in tutte le discipline ma soprattutto nell’Obstacle Discipline, in vista della prosecuzione della stagione agonistica. Nella Finale di World Cup i nostri sei atleti qualificati avranno tutti le carte in regola per ben figurare e competere per posizioni di prestigio. Sarà un ottimo banco di prova per le due gare più importanti di fine stagione: Campionati Europei di Madrid in programma a metà luglio e Mondiali in Lituania di fine agosto. L’Italia c’è e vuole essere protagonista“.