Pentathlon, l’Italia continua a raccogliere successi in Coppa del Mondo

L’Italia piazza la seconda vittoria stagionale in Coppa del Mondo 2025 di pentathlon moderno grazie al successo centrato da Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) nella terza tappa, andata in scena a Pazardzhik, in Bulgaria, dove è arrivata addirittura la doppietta azzurra, grazie al secondo posto di Matteo Cicinelli (Carabinieri), il quale aveva vinto la prima tappa stagionale del massimo circuito internazionale.

Al sito federale Giorgio Malan esprime tutta la propria gioia: “Sono felicissimo, è bellissimo. Dopo le Olimpiadi mi sono preso del tempo per me, e ricominciare gli allenamenti e le gare non è stato semplice con una nuova disciplina e un nuovo format e mi sono detto, d’accordo con il mio staff, che l’obiettivo di questa stagione non sarebbero state le medaglie, ma migliorare ed imparare al meglio il nuovo format, ma quando sei un atleta e sei in gara vuoi dare il massimo e vincere, e sono molto felice. La medaglia olimpica è stata fantastica, ma sono rimasto me stesso sempre, mi piace quello che faccio, il mio sport, prima come ora, allo stesso modo. Sono felicissimo, e questa vittoria mi spinge ad andare avanti sempre al meglio“.

Gli fa eco Matteo Cicinelli: “Non so spiegarlo, mi sento sempre più a mio agio con questo nuovo format e mi piace sempre di più. E’ un momento bellissimo per la squadra italiana, è bello che al momento siamo i migliori al mondo e speriamo di poter continuare così per i prossimi tre anni. Nella squadra maschile stiamo seguendo il trend della squadra femminile, che ha fatto molto bene negli ultimi anni“.