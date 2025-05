Pentathlon, doppietta azzurra a Pazardzhik! Malan precede Cicinelli in Coppa del Mondo

Festa grande per l’Italia a Pazardzhik, in Bulgaria, dove si è conclusa la terza tappa della Coppa del Mondo 2025 di pentathlon moderno: doppietta azzurra con la vittoria di Giorgio Malan ed il secondo posto di Matteo Cicinelli, mentre Roberto Micheli si è classificato undicesimo.

Nella finale individuale maschile trionfa Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), primo a quota 1568, che va a precedere sul traguardo Matteo Cicinelli (Carabinieri), già vincitore nella prima tappa in Egitto, il quale completa la doppietta italiana giungendo secondo a quota 1562, a 6″ dal connazionale.

Completa il podio il transalpino Valentin Belaud, terzo con 1560, a 8″ da Malan ed a 2″ da Cicinelli. Il terzo azzurro ad aver centrato l’ingresso in finale, Roberto Micheli, si classifica undicesimo con 1535 punti, finendo a 33″ dal vincitore odierno.

Nella scherma Malan si piazza secondo (244 punti), mentre Cicinelli termina quarto (236), invece nella prova ad ostacoli il bronzo olimpico in carica chiude sesto in 31″38 (351) ed è terzo nella generale, mentre il capitolino finisce 14° in 34″46 (342) e diventa settimo nella classifica assoluta.

Nel nuoto risalgono entrambi gli azzurri, dato che Cicinelli è quinto in 2’06”26 (298), e diventa sesto in classifica, mentre Malan termina sesto in 2’06″56 (297) e diventa secondo in graduatoria prima della laser run conclusiva che definisce il podio.

Nella laser run si concretizza la rimonta degli azzurri, che scavalcano l’egiziano Mohamed El Ashqar, partito davanti a tutti nella prova conclusiva e firmano la doppietta: a Malan basta il nono parziale in 10’24″77 (676) per vincere con 1568, mentre Cicinelli sigla il terzo crono in 10’14″69 (686) ed è secondo.